الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الغد: مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى يوفر ملايين فرص العمل

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ترحيب الحزب وإشادته بمخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى للجمهورية بطول 550 كيلو من خلال تشييد 5 مدن جديدة ذكية تضاف إلى مدينتى مطروح والسلوم بعد تطويرها، وهو أكبر مشروع تنموى للساحل الشمالى الغربى الذى أهمل طويلا.

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المدن الجديدة

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن المخطط استهدف تشييد مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي الغربى، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد 5 مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهي مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصر وتوفر تدفقات نقدية ضخمة من العملة الصعبة وتغير خريطة مصر السياحية، وتضعها فى مقدمة السياحة الشاطئية فى العالم، والتى تليق بثروة مصر الجغرافية وشواطئها الطبيعبية حيث حباها الله بشاطئ شمالى على البحر المتوسط امتد بطول 950 كيلو مترا، ولم يستغل تاريخيا بشكل يتناسب مع قيمته العالمية.

الشواطئ المصرية

وطالب رئيس الغد الحكومة المصرية بالسير قدما وبالمثل للاستغلال الأمثل للشواطئ المصرية الشرقية بطول 1070 على البحر الأحمر أيضا، كى تتبوأ مصر مكانتها السياحية التى تتناسب مع إمكاناتها الجغرافية الطبيعية التى حباها الله بها وثروتها من الشواطئ الطبيعية الشمس والساطعة طوال العام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنهم على بُعد خطوات قليلة من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد لقاء المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، على هامش قمة دبي للحكومات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع مراسم شراكة بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة، أن من شأن كل هذا توفير القدر الكافي من العملة لتجاوز الأزمة وبداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهها.

حزب الغد الساحل الشمالي الغربي مدينتى مطروح والسلوم المدن المدن الجديدة

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