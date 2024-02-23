الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

العاصمة الإدارية الجديدة.. بوابة الحكومة للاستثمار الأجنبى

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة من مدن الجيل الرابع وتُدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016.

واستطاعت الحكومة المصرية، خلال 9 سنوات، أن تجعلها بوابة مصر للاستثمار الأجنبى، حيث تصل مساحتها لـ180 ألف فدان.

واستطاعت "العاصمة الإدارية الجديدة" أن تجذب أنظار العالم وتجبر الصحف العالمية على أن تضعها فى مانشيتاتها باعتبارها مدينة عالمية على أرض مصرية، والتى تصل لضعف دولة سنغافورة.

العاصمة الإدارية الجديدة مصر مدن الجيل الرابع الاستثمار الاجنبي العاصمة الإدارية

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