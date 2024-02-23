العاصمة الإدارية الجديدة.. بوابة الحكومة للاستثمار الأجنبى

العاصمة الإدارية الجديدة من مدن الجيل الرابع وتُدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016.

واستطاعت الحكومة المصرية، خلال 9 سنوات، أن تجعلها بوابة مصر للاستثمار الأجنبى، حيث تصل مساحتها لـ180 ألف فدان.

واستطاعت "العاصمة الإدارية الجديدة" أن تجذب أنظار العالم وتجبر الصحف العالمية على أن تضعها فى مانشيتاتها باعتبارها مدينة عالمية على أرض مصرية، والتى تصل لضعف دولة سنغافورة.