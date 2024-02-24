"مصر قلب العروبة النابض العربى".. جلسة نقاشية بأمانة الشباب بحزب العدل

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب العدل بقيادة أمين الشباب علي مهران، جلسة نقاشية بعنوان "مصر قلب العروبة النابض العربي" تزامنا بذكرى الوحدة بين مصر وسوريا.

أدارت الجلسة أميرة شرف الدين، عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية بحضور محمد طارق السيد، نواف حسن وعمرو بركات من أمانة الشباب المركزية.

وأعربت الدكتورة ليبيا محمد، النائب الأول لرئيس اتحاد الطلاب العرب، عن سعادتها باهتمام الدولة بالشباب الوافد وأيضا أمانة شباب حزب العدل وتوثيقًا لهذا الاهتمام أقيمت هذه الجلسة فى هذا التوقيت، مما يعكس الاهتمام بالأشقاء العرب، مطالبة بإقامة تدريبات للشباب الوافدين.

من جانبه قال دكتور علي محمد علي، عضو اللجنة التربوية بالسفارة اليمنية، إن ما تقوم به الدولة المصرية لا يمكن إنكاره أو اجتزاء جزء بسيط حتى منه، وأنها تقوم بدورها إقليميا على أكمل وجه.

بينما أكد عبد الغنى الحايس، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، ضرورة دمج الوافدين من الدول العربية فى المجتمع المصرى، وأن هذا الدور تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه.