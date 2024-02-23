الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "الغد": إعداد كوادر شبابية لاستمرار المسيرة الوطنية للحزب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت الأمانة المركزية للشباب بحزب الغد، أمس الخميس، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور أحمد موسى، وحضور محمد هندي، بحضور المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب؛ للنقاش حول ضرورة إعداد كوادر شبابية للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الحزب، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية المشاركة السياسية للشباب ودورهم الوطني وإعطاء حزب "الغد" الأولوية للشباب، ودعمهم من خلال التدريبات المتخصصة والمكثفة بالحزب، والتي سيوفرها الحزب لهم خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف رئيس "الغد"، أنه وجَّه رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالحزب بضرورة إعداد كوادر سياسية حزبية تضمن استمرار مسيرة حزب الغد الوطنية في المستقبل، تحافظ على الوطن وتدعم مؤسساته وتشارك بقوة فى رسم السياسيات ووضع القوانين والتشريعات اللازمة لتحسين الاوضاع المعيشية وطرح الأفكار الطموحة والقابلة للتنفيذ وتشارك في البناء الوطني والحفاظ على الوطن. 

حزب الغد الخميس رئيس الحزب كوادر شبابية لجنة التدريب والتثقيف حزبية

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