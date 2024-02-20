الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى وعمار الحكيم يؤكد دعم مصر التام للعراق وأمنه

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس السيسي، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، قائلًا، إن مصر داعمة للعراق ووحدته وتساند كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار فيه، انطلاقًا من محورية دورها.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن علاقة مصر والعراق راسخة باعتبارهما دولتين محوريتين في المنطقة، ومصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع العراق مع كل المجالات ومد صلات وروابط مع كل التيارات السياسية فيه.

 

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مدحت الكمار: قرار "العدل الدولية" يزيد الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي

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مدحت الكمار: الجهود المصرية نجحت فى تغيير المواقف الدولية لنصرة غزة


ونوه عضو مجلس النواب، بتطرق لقاء السيسي وعمار الحكيم، لدعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكل جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى ما قاله عمار الحكيم بخصوص محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية، والإشادة بالدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن لقاء السيسي وعمار الحكيم تناول كذلك ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحذير من خطورة استمرار التصعيد، قائلًا: لقاء السيسي والحكيم إضافة للعمل العربي المشترك، وتأكيد على الدعم المصري الكبير للعراق.

النائب مدحت الكمار الرئيس السيسي مجلس النواب الجهود الرامية المجالات العراق

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