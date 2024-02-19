الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إيفلين متى: مرافعة مصر أمام العدل الدولية فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وأكدت "متى" في بيان صحفي لها، أن موقف مصر والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، من القضية الفلسطينية ثابت وبطولي على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن تسمح مصر بالمساس به.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفضح أكاذيبه وافتراءته أمام المجتمع الدولي وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.

وشدد على ضرورة أن تكون مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كاشفة للحقائق من خلال الإدعاءات الإسرائيلية المزيفة بشأن عدم سماح مصر بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تأكيد موقف مصر الراسخ بشأن رفضها المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالي غزة إلى سيناء والذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا.

واختتمت بيانها موجهة الشكر للدولة المصرية على استضافة وعلاج الحالات المصابة من الشعب الفلسطينى الشقيق والتي تم دخولها لمصر وعلاجها في المستشفيات ودعمهم نفسيا ومعنويا داخل هذه المستشفيات.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية إجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات العدل الدولية العدل الدولية تفاصيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل دعوة امام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

مواد متعلقة

"العدل الدولية" تبدأ اليوم جلسات استماع علنية بشأن إسرائيل

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

من أقوى 100 سيدة في العالم.. اعرف من هى هدى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية