إيفلين متى: مرافعة مصر أمام العدل الدولية فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وأكدت "متى" في بيان صحفي لها، أن موقف مصر والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، من القضية الفلسطينية ثابت وبطولي على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن تسمح مصر بالمساس به.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفضح أكاذيبه وافتراءته أمام المجتمع الدولي وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.

وشدد على ضرورة أن تكون مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كاشفة للحقائق من خلال الإدعاءات الإسرائيلية المزيفة بشأن عدم سماح مصر بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تأكيد موقف مصر الراسخ بشأن رفضها المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالي غزة إلى سيناء والذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا.

واختتمت بيانها موجهة الشكر للدولة المصرية على استضافة وعلاج الحالات المصابة من الشعب الفلسطينى الشقيق والتي تم دخولها لمصر وعلاجها في المستشفيات ودعمهم نفسيا ومعنويا داخل هذه المستشفيات.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.