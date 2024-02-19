برلمانى: تحرك قانونى دولى تقوده مصر لفضح الاحتلال

قال يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، خطوة مهمة على المستوى القانوني الدولي لفضح ممارسات إسرائيل وجرائم الاحتلال.

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن تقديم مصر هذه المذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها بخصوص القضية الفلسطينية وجرائم إسرائيل، يكشف مدى الدور المصري الحاسم في القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني سياسيًا وماديًا وعلى المستوى القانوني الدولي أمام محكمة العدل الدولية، مضيفًا: مصر لا تتوانى عن توجيه كل أوجه الدعم والمساندة على كل المستويات، وكشفت عن الوجه القبيح للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، تفضح سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة وغيرها من جرائم إسرائيل.

واختتم النائب يسري المغازي، أن تقديم مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم إسرائيل يؤكد ريادة الموقف المصري عربيًا ودوليًا، وموقفها العربي المخلص والحرص على وقف العدوان ودخول المساعدات للقطاع.

من جانبه أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أهمية التصعيد المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية ومرافعتها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، حيث ستكون تلك المذكرة وما يحيوها من مضمون دليلًا دامغًا تستند إليه المحكمة الدولية في إدانة الكيان الاستيطاني، وإصدار قرارات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وتكشف حجم الانتهاكات والجرم الذي تمارسه إسرائيل، خروجًا على القوانين والشرعية والقرارات الدولية، والتي لا تعير لهم إسرائيل أي اهتمام، فهي ماضية في مخططاتها التي تستهدف طمس حقوق الأشقاء عبر تهجيرهم أو إبادتهم إبادة جماعية.