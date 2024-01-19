الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: الجهود المصرية نجحت فى تغيير المواقف الدولية لنصرة غزة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن الدور المصري السياسي والدبلوماسي والشعبي الرافض لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، ساهم في تغيير المواقف الدولية لنصرة الشعب الفلسطيني.

وقال "الكمار" في تصريحات له، إن قرارات الكثير من دول الغرب تغيرت لصلابة الموقف الرافض للعدوان على غزة ومخططات التهجير وترحيل الفلسطينيين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير، يأتي انعكاسًا لحالة التضامن الشعبي الجارفة التي حدثت في العديد من البلدان الأوروبية على المستوى الشعبي، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة.

txt

مدحت الكمار: دون تسوية حقيقية وشاملة للقضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مضطربة

txt

مدحت الكمار: مصر جددت البنية التحتية الرياضية خلال سنوات قليلة فى كل المحافظات

وأضاف أن قرار البرلمان الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار الكامل في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وفلسطين، انتصار كبير للقضية الفلسطينية وفضح للعدوان الاسرائيلي المستمر.

وشدد على أن مصر كان لها دور كبير منذ اندلاع الأزمة في تغيير الكثير من المواقف الدولية، من خلال معركتها الدبلوماسية، التي انخرطت فيها على مدار أكثر من ثلاثة شهور على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واختتم تصريحاته، أن مصر استغلت مكانتها ونفوذها الإقليمي، لإدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة واستمراره، مشددًا: القيادة السياسية لم تتوان عن الاتصال بكافة الأطراف، والدول ذات التأثير في السياسة الدولية لتوصيل كامل الصورة الحقيقية عن مفهوم القضية الفلسطينية، وعن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب قطاع غزة الشعب الفلسطيني جريمة الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

عاجل| لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

خطة طوارئ.. «الدستور» تنشر أبرز بنود مشروع الموازنة الجديدة: ترشيد صارم للنفقات.. واستمرار الحماية الاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية