الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"محلية البرلمان" تناقش جهود الحكومة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماع لها اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات. 

وكانت قد ناقشت لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ خلال اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلي توصيات لمواجهة التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك الملف في الوقت الحالي، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية في ذلك الاتجاه.

واقترح الجبلي، حث المصدرين علي، تطبيق نظام التبادل التجاري مع الخارج، ليتم الحصول علي واردات من السلع الاستراتيحية مقابل ما يتم تصديره. 

واستعرض النائب حسام الخولي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عدد من التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، في مقدمتها، طرق النقل، مشيرا إلي ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.

وأضاف أيضا هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى.

ومن جهته؛ قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن حجم الإنتاج الزراعي يمثل ١١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من زراعة ٩.٦ مليون فدان.

وأضاف أن الحاصلات الزراعية المصرية فرصتها كبيرة في الخارج،  متابعا، نصدر إلى ١٤٠ دولة بمختلف التكتلات، وحققنا زيادة بقيمة  ٧٠٠ مليون دولار عن العام السابق في الصادرات الزراعية.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية

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