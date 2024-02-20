الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سياسي

مجدى البدوى: الحوار الوطنى طاقة أمل للشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، إن انطلاق جلسات الحوار في المرحلة الثانية، بدءا من يوم الأحد المقبل، سيكون له دلالات إيجابية ونتائج ستكون سريعة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي سيشغل حيزًا من الاهتمام في الجلسات المقبلة.

وأكد "بدوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المرحلة الثانية للحوار ستشهد فعاليات ومشاركة أكثر، وتأتي تأكيدا على أن الدولة جادة ونتائج الحوار ستخرج نوعا من التفاعل في الاختلافات في الرأي، والانفتاح على كم هائل من وجهات النظر تجاه مختلف القضايا، ما سيؤكد أن المرحلة الثانية ستكون نتائجها أكثر واقعية وتنفيذا، خاصة في ظل المرور بتحديات اقتصادية عدة، على رأسها ملف ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن الحوار الوطني نجح في خلق المساحات المشتركة التي أصبحت أكبر بكثير مما كان يتصور البعض، وتم التوصل إلى العديد من المخرجات في المرحلة الأولى، وتم التوافق عليها بين كافة الأطراف التي شاركت في الحوار.

وأضاف أن الحوار الوطني طاقة أمل للشعب المصري خلال المرحلة المقبلة، وسيسهم كثيرا في إعادة رسم كثير من الخرائط التي تتعلق بالقضايا الحيوية.

على صعيد آخر، تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا لها اليوم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات. 

وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

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