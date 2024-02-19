"صناعة الحوار الوطنى": حل مشكلات مكونات الإنتاج على رأس الأولويات بالجلسات المقبلة

قال المهندس بهاء ديميتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون على رأس الموضوعات المطروحة بجلسات الحوار الوطني مناقشة الوضع الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة همها الكبير هو مناقشة مشكلات الصناعة واستيراد المواد الخام والإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك وهي من ضمن مكونات الإنتاج والمواد الخام.

وأضاف “ديميتري” في تصريح لـ"الدستور" أن حل مشكلات مكونات الإنتاج سيعطى انتعاشة في السوق المحلية، مضيفا أن زيادة كمية المعروض من المنتجات سيعمل على هدوء الأسعار، وكذلك زيادة الجزء المخصص للتصدير سيعمل على توفير الدولار.

الجميع يعمل من أجل مصر



وأشار مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني إلى أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين القيادة السياسية والقطاع الخاص بأن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل الانتظار، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل مصر ونهضتها ورفعتها وحل الأزمة الاقتصادية ورفع مستوي معيشة المواطنين، متمنيا أن تشارك الحكومة مشاركة قوية وتحت مبدأ وعنوان أن الجميع شركاء في هذا الوطن.

ولفت إلى أن هناك قضايا خاصة بالصناعة طرحت في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والباقي منتظر مناقشته وإخراج توصياته.