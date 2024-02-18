برلمانية "حماة الوطن": مرافعة مصر في "العدل الدولية" يعكس دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، أن تقديم مصر مذكرة لـمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعكس الدعم المصري المطلق للقضية الفلسطينية على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتخطيط لاجتياح رفح، تمهيدًا لتهجير أكثر من مليون و٣٠٠ ألف فلسطيني.

وعبّر شلبي، عن اعتزازه بمواقف القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يبذله من جهد يومي لمساعدة الأشقاء في فلسطين من أجل إيصال المساعدات الإغاثية، والاتصالات الدبلوماسية مع كل قادة دول العالم، التي لا تنقطع للوصول إلى هدن إنسانية تمهيدًا لوقف الحرب والبدء في مشاورات إحلال السلام الدائم والقائم على حل الدولتين.

القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، أن القرار المصري بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية يستند بالأساس إلى الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، مشددًا على أهمية التكاتف العربي مع مصر في مواجهة الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من خلال جامعة الدول العربية كمظلة لكل الدول الشقيقة.

ولفت شلبي، إلى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

مرافعة مصرية أمام محكمة العدل الدولية

وفي وقتٍ سابق، أعلن ضياء رشوان، عن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.