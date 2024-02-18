الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المنسق العام للحوار الوطني: نأمل أن يكون لدينا اقتراحات بشأن الأزمة الاقتصادية بختام الأسبوع المقبل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلن المنسق العام للحوار الوطني،تخصيص الجلسات المقبلة للتركيز على المحور الاقتصادي ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز”.

جلسات الحوار الوطني

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة الإسبوع المقبل. 

الخروج مقترحات

وأضاف: "نأمل أن يكون لدينا اقتراحات بشأن الأزمة الاقتصادية بختام الإسبوع المقبل لرفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

منسق الحوار الوطني اكسترا نيوز عاجل مخرجات الحوار الوطني

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