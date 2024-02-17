رئيس "الغد": التحديات ضخمة والمسؤوليات كبيرة والقبائل العربية تمثل قطاعا ضخما من الشعب

ترأس المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، اجتماع المجلس اليوم بالمقر المركزي لحزب الغد بوسط القاهرة، حضر الاجتماع معظم قيادات المجلس من مختلف عمد وكبار القبائل المصرية والعربية.

وأكد "موسى" أن التحديات ضخمة والمسؤوليات كبيرة والقبائل العربية تمثل قطاعا ضخما من الشعب المصري لكنها تمتلئ بالوطنية وتتميز بالحكمة، وهي غنية بحكمة شيوخها وعوائلها وقوة سيداتها وشبابها، ولها دورها الوطني المعروف وخصوصا في الأزمات والمعارك فتاريخا مضيئا وشاهدا وعطاؤها الوطني لا ينكره أحد.

وطلب "موسى" جميع الحاضرين بالتكتل والحفاظ على الوحدة ونبذ الفرقة والاهتمام بالتنظيم، وبالمشاركة السياسية، وبالفعل على الأرض

وأضاف موسى: “علينا أن نكافح النعرات التي تحارب الانتماء الحزبي والانخراط في عضوية الأحزاب السياسية، فالحزب السياسي هو الأداة الدستورية، القانونية التي تمكن الجميع من ممارسة العمل السياسي وخدمة الوطن، وعلينا أن ندرك أن الجمعيات الأهلية غير مرخص لها بالدور السياسي وان الأحزاب السياسة فقط هي المنوطة بهذا الدور، وعلى من يريد أن ينخرط في السياسة وأن يمارسها وكل من له طموح سياسي عليه أن ينخرط في الحزب، وأن أمانة المجلس هي أمانة من أهم أمانات حزب الغد التي تعني بشؤون الوطن وشؤون أبناء القبائل من المصريين”.