الأربعاء 21 فبراير 2024
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سياسي

برلمانى: كلمة مصر أمام "العدل الدولية" نالت احترام العالم وتعد صفعة للاحتلال

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وقوة كلمة مصر وموقفها أمام محكمة العدل الدولية في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وكشف جرائمه والتصدي لها سياسيًا وقانونًا في محفل هام.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسى، وكشفها عن أن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد أن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

 

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وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم مصر إفادتها أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، كشفت جرائم الاحتلال، وقيام اسرائيل، بالعمل على تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري، ورفض الاجراءات التي قوم بها الاحتلال تجاه القدس لتغيير وضع المدنية، وضع مدينة القدس المحتلة وهو أمر مرفوض.

وشدد نائب الصعيد على إدانة مصر خلال كلمتها، أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب، والرفض التام للقوة المفرطة، مضيفًا: كلمة تليق بمصر وبمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

واختتم النائب أحمد محسن، بالقول، أن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، نالت احترام العالم وتعد صفعة للاحتلال ونصرًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ محكمة العدل الدولية الإحتلال الإسرائيلي الدكتورة ياسمين موسى الاراضي الفلسطينية المحتلة

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