الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سياسي

برلماني: تحركات مصر أمام "العدل الدولية" ومذكرتها ستنتهي بمحاكمة قادة الاحتلال

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة مصر بالرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية، وتقديمها مذكرة لكشف جرائم الاحتلال، وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة، تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها.

وكشف عضو مجلس النواب، أن مصر لم تتخل لحظة عن أشقائها الفلسطينيين منذ نكبة 1948، وقدمت أرواحًا وشهداءً ودماءً دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وردع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على مدى عقود.

 

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وأكد أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التفاوض، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، وقدمت نحو 80% من المساعدات، مضيفا: الاحتلال يتحايل لفرض التهجير القسري لأصحاب الأرض، والاعتداء على الحدود الأخرى، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظروف أو أي مسمى.

واختتم بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة لحدود 1967 وإقامة دولته عليه. مثمنا تحركات مصر وتواجدها أمام محكمة العدل الدولية وهو ما سينتهي إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم السافرة بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين، وجريمة الإبادة الجماعية وهدم 70% من منازل سكان غزة.

النائب احمد الخشن محكمة العدل الدولية مجلس النواب جرائم الاحتلال إسرائيل

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