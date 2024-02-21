الأربعاء 21 فبراير 2024
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سياسي

حنان فايز: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" فضحت سجل التاريخ الدموى للاحتلال بفلسطين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أشادت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، بالمرافعة التي قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول المذكرة التي تقدمت بها مصر حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 وقالت القيادية بحزب حماة الوطن، إن المرافعة تاريخية وفضحت السجل التاريخي الدموية الذي ارتكبته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها اللاإنسانية التي قامت بها ضاربة بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط.

 

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حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" فضحت انتهاكات إسرائيل

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النائبة هند رشاد: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت جرائم الاحتلال

 المرافعة كشفت سياسات إسرائيل الممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني

وأكدت حنان فايز، في بيان لها، أن المرافعة المصرية اشتملت على كشف الكثير من الحقائق والسياسات التي تتعمد إسرائيل السير وفقًا لها لإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله وإزالته بطريقة وحشية وهمجية تتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والقانونية والدينية كسياسات التجويع والتخويف، ومنع توزيع المساعدات ووصولها لأهالي غزة، وسياسات فرض الأمر الواقع على شعب بأكمله في ظل صمت دولي رهيب ينذر بكسر شرعية القوانين الدولية وخلق عالم فوضوي يبيح سيل الدماء.

ولفتت حنان فايز، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وإضافة لرصيد الدبلوماسية المصرية التي تتعامل باستخدام كل أدواتها السياسية والقانونية للتنديد بحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني بأكبر وأقذر احتلال في تاريخ البشرية.

 

مذكرة مصر أوضحت معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات النزوح والعقاب الجماعي 

وأضافت حنان فايز أن مذكرة مصر أوضحت معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات النزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر، إذ قُتل أكثر من 29 ألف مدني، ونزوح 1.3 مليون شخص، مما يؤكد أن هناك حملات إبادة جماعية وممارسات لا يمكن السكوت عنها وضرورة التحرك بكل السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات ومساءلة تؤكد للعالم شفافية المجتمع الدولي.

حنان فايز شرشار حماة الوطن محافظة الجيزة الدكتورة ياسمين موسى الأراضي الفلسطينية

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