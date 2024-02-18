حماة الوطن يواصل مبادرة "مصنع لكل بيت" لتدريب السيدات وتعليمهن صناعات وحرف

يواصل حزب حماة الوطن تنفيذ مبادرة “مصنع لكل بيت"، والتي أطلقتها مؤخرا أمانة التجمع الأول باشراف قطاع شرق القاهرة لتدريب السيدات وتعليمهن صناعات وحرف ليصبحن منتجات وقادرات على الإنتاج وفتح الطريق لهن لعرض منتجاتهن في معرض الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.



اجتماع أمانة التجمع



وقد عقدت الأمانة اليوم اجتماعا مع اللواء شريف المواردى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بحضور الدكتورة هالة كيرة، رئيس قطاع شرق وياسر أبو العز الأمين العام للتجمع الأول ونادر قطب أمين تنظيم التجمع الأول ومها رمضان أمين الصناعات المتوسطة، حيث تم الاتفاق على حجز مساحات لعرض منتجات المبادرة بمعرض القاهره الدولى.

رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قيادات حزب حُماه الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أ.ح أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهوريةو اللواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة بحزب حُماه الوطن،والمهندس محمد جمال الدين مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة،بهدف رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية حيث يعتبر المعرض فرصة ذهبية لتوفير كل المنتجات اللازمة لتجهيز بيت الزوجية ومستلزمات الاسرة في مكان واحد، كما أنه يساعد الأسر المصرية في الوصول إلى السلع التي يحتاجونها بأفضل جودة وأقل الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كان حزب حماة الوطن قد افتتح معرض “أم العروسة”، قبل أسابيع، بأرض المعارض بمدينة نصر، بهدف تقديم مستلزمات الزواج للشباب بأسعار مناسبة، تخفيفا لأعباء الأسر المصرية، حيث تضمن المعرض من خلال أقسامه المتنوعة، المنتجات اللازمة لتجهيز بيت الزوجية ومستلزمات الأسرة، ضمن مجموعة من الفعاليات الجماهيرية والمعارض المختلفة، تستهدف دعم جهود الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.