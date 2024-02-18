الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يدعم تحركات مصر لكشف ممارسات الاحتلال أمام "العدل الدولية"

حماة الوطن
حماة الوطن

أعلن حزب حماة الوطن دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 في الأراضي الفلسطينية من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.

برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" يؤكد مناصرتها للحقوق الفلسطينية

وأكد الحزب، في بيانه، أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لا سيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.

برلماني: ننتظر من "العدل الدولية" قرارات حاسمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني

وأشار حماة الوطن إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصري الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال.

وتوقع الحزب أن يكون لهذا التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية نتائج إيجابية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والقضاء على محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وتستعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غدا الإثنين، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وبحسب “سكاى نيوز”، من المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

حماة الوطن العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني 100 يوم من الحرب على غزة

الأكثر قراءة

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

غدروا بصاحبهم.. القصة الكاملة لقتل الطفل يوسف وإلقاء جثته بجبل الغردقة

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

مفاجأة من النيابة بشأن اتهام سيدة بالزنا في القطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين