الخميس 22 فبراير 2024
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سياسي

"العدل" يشيد بالمرافعة المصرية فى محكمة العدل الدولية.. ويطالب المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره

الدكتور معتز الشناوى،
الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل

أشاد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بمرافعة الوفد المصري في محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولاسيما ما يحدث في غزة خلال الأشهر الماضية.

وثمن الشناوى تفنيد المرافعة المصرية للانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والحقوق الإنسانية بحق الفلسطينيين المدنيين، والتي هى جرائم لا تسقط بالتقادم.

وأضاف: تلك المرافعة أكدت على ثبات الرؤية المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين وقضيتهم، التي طالما كانت مصر هي الداعم والمساند الأكبر لفلسطين وشعبها.

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على دعم الحزب الكامل للدولة المصرية وموقفها الرافض للعداون الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكذلك رفض كافة المحاولات التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسريا من وطنهم.

كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالاضطلاع بدوره في وقف آلة القتل الإسرائيلية عن حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، وإيقاف هذا المشهد الدولي العبثي الذي بات عنوانا لازدواجية المعايير في التعاطي مع الازمات الدولية، ولا سيما الفشل المتكرر لمجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بوقف الحرب بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر.

الجندي: مصر تحدثت بلسان عربي مشرف فضح جرائم الاحتلال الغاشمة

على صعيد آخر أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول المذكرة التي تقدمت بها القاهرة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر اليوم تحدثت بلسان عربي مشرف فضح جرائم الاحتلال الغاشمة ومعاناة الشعب الفلسطيني من فرض سياسات التجويع والحصار ومنع وصول المساعدات، وغيرها من المجازر التي تواصلها اسرائيل.

وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المرافعة المصرية كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد، وأعمال استعمارية واستيطانية على حساب الفلسطينيين، بجانب التهديد لاقتحام رفح، مشيرًا إلى أن كل هذه الممارسات تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله أمام مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد الإنسانية والمخالفة بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.

 

أعضاء محكمة العدل الدولية إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي آليات الاحتلال الاسرائيلى غزة الدكتور معتز الشناوي

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