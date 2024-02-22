برلمانى: الصفقة الاستثمارية نجاح لجهود الدولة فى جذب الاستثمار الأجنبى

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن نجاح مجلس الوزراء بتوجيهات القيادة السياسية في عقد أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى، يؤكد أن الحكومة بصدد القضاء على الأزمة الاقتصادية والخروج منها، وإعادة الدولار لطبيعته.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن عقد هذه الصفقة الاستثمارية، يؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، كما أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تكليلا لجهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية، تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، وعبر العديد من الخطوات الأخرى بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الآثار المباشرة للصفقة، ستنعكس بشكل مباشر على الأسواق وهبوط سعر صرف الدولار وغيرها من المؤشرات، ما يؤكد أن الأزمة الاقتصادية كانت مفتعلة سواء بعوامل داخلية أو خارجية وعلى العالم كله.



وأوضح النائب، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، يسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، والقضاء على السوق الموازية، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن هذه الصفقة ستشرع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، كما أن أهم آثارها أنها ستعيد الثقة للأسواق وتدفع لهبوط الأسعار مع خطوات أخرى من جانب الدولة؛ للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي والعودة لسابق معدلات النمو.