الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى يثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر

جريدة الدستور

في ضوء متابعاته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة استعدادًا لأنطلاق الحوار الاقتصادي في الأسبوع المقبل، يثمن مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيدين بقرار مجلس الوزراء اليوم بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبري، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.


ويؤكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال في معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصري  بشكل مباشر، والتي تؤكد قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية.


وفي هذا السياق يدعم الحوار الوطني جميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأي قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية، وستنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء في الوقت الحالي.

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