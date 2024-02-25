الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: مشروع تطوير رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية الأضخم فى تاريخ مصر

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بنجاح الحكومة في تنفيذ مشروع تطوير "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي مع دولة الإمارات العربية بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار، مشيرة إلى أنها الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر.

وأكدت "متى" في بيان صحفى لها أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" سيسهم في تشغيل العديد من الشركات في مصر، وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب، كما أنه سيكون بمثابة مشروع سياحي تجاري زراعي، مما يجعلها مدينة وكأنها دبي الثانية موجودة في مصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع كانت تتم دراسته بين مصر والإمارات منذ 5 سنوات حتى ظهر إلى النور مؤخرًا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر عام 2052، وستكون هناك تنمية حقيقية في هذه المنطقة من الإسكندرية وحتى مرسى مطروح، وسيكون بجوارها الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن هذا المشروع ستكون له عوائد كثيرة، حيث إنه سيجعل لدينا اقتصادًا سياحيًا وصناعيًا واسثماريًا في الشركات العاملة في هذا المشروع، كما أنه سيجلب المزيد من العملة الصعبة لمصر.

وأوضحت أن تنفيذ هذا المشروع مع دولة الإمارات، جاء نتيجة لمدى إداراك الإمارات لقيمة مصر باعتبارها مصدر جذب للعرب والعديد من السياح على مستوى العالم من خلال جمال شواطئها، مؤكدة أن منطقة رأس الحكمة تحولت فيها الرمال البيضاء على طريق الضبعة ومرسى مطروح إلى زراعات، حيث كانت كلها جبالًا بيضاء قبل ذلك.

ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024.

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