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محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل بدون سابق إنذار

يعود النجم "آسر ياسين" إلى الدراما بقوة هذا العام، وذلك من خلال مسلسله الجديد " بدون سابق إنذار" والمتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

ومسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة النجم "آسر ياسين" والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تدور قصته حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل  أحداث المسلسل وتتطور.
 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين"

ومن ثم تلاحظ ليلى بعد ذلك على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

مسلسلات رمضان 2024

تتطور أحداث المسلسل إذ تحدث مفاجأة للجميع وذلك حين لا تتطابق أنسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر، لتبدأ المشكلة ارلئيسية وهي رحلة بحث الزوجين عن علاج لابنهما خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، كما يحاولان البحث عن متبرع.

مسلسلات رمضان 2024

وإلى الأن مازال أبطال العمل يستكملون التصوير، وذلك لكي يتم تسليم الحلقات إلى القناة العارضة في أسرع وقت، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة النجم آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد في شهر رمضان 2024، إذ سعت المتحدة لتقديم عدد من الاعمال الفنية المكونة من 15 حلقة فقط خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

ومسلسل "بدون سابق إنذار" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.

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