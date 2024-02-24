السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

استبعاد سامح عاشور وعبدالحليم علام من انتخابات المحامين.. مصادر تكشف الحقيقة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نفت مصادر بـنقابة المحامين ما يتردد حول صدور حكم من محكمة القضاء الإداري اليوم باستبعاد سامح عاشور وعبد الحليم علام من قائمة المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ذلك على الإطلاق.

وأوضحت أن الحكم جاء بإعادة كل المرشحين إلى جداول المرشحين وإلغاء قرار تصعيد سعيد حسن بديلًا عن خالد أبو كراع، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته كعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين.

وأشار إلى أن مجلس الدولة أرجع الأمر إلى مجلس نقابة المحامين في قبول أو استبعاد المرشحين مع إدراج شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية وعدم الاعتداد بقرارات اللجنة القضائية، على أن تجرى الانتخابات في موعدها.

ونظرت محكمة القضاء الإداري طعونا قضائية بشأن انتخابات المحامين، تنوعت بين طعون خاصة بمحامين رفضت النقابة تسلم أوراق ترشحهم ويطلبون إدراجهم بقائمة المرشحين، وطعون محامين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف الأولية بعد أن تم تسلم أوراق ترشحهم وطعون لمرشحين تم إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين الأولية، وتم استبعادهم من كشوف المرشحين النهائية، وطعون تطالب باستبعاد مرشحين تم إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية، وأخيرًا دعاوى تطالب بوقف الانتخابات برمتها.

نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري سامح عاشور عبد الحليم علام منصب النقيب العام جداول المرشحين انتخابات المحامين

مواد متعلقة

إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

غلق باب الاقتراع.. والبدء فى فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: لا تجاوزات أو معوقات في انتخابات التجديد النصفي

الأمين العام لنقابة المهندسين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

هانى ضاحى يصوت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

طارق النبراوى يتفقد سير انتخابات التجديد النصفى للمهندسين

استئناف التصويت فى انتخابات "المهندسين".. والنبراوى يدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة

طارق النبراوى يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس