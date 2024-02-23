طارق النبراوى يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

وصل، منذ قليل، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى مقر انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

وأدلى النبراوي بصوته الانتخابي، صباح اليوم الجمعة، في الانتخابات، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الحرص على المشاركة بكثافة وفاعلية في الانتخابات على مستوى الجمهورية.

وشهدت الساعات الأولى من فتح باب التصويت إقبالًا محدودًا من قبل الناخبين الذين توافدوا على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر.

انتخابات التجديد النصفى

انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، الجمعة، انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وتُعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

ودعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم الجمعة، على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأكدت اللجنة المشرفة أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة الماليـة السابقة على موعد انعقاد الجلسة "٢٠٢٢م" طبقا لأحكام المادة رقم "13" من قانون النقابة.

يأتي ذلك نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.