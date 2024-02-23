انتخابات المهندسين.. إقبال محدود فى أول ساعة (صور)

انطلقت في الساعة العاشرة صباحًا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين.

وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساءً. وشهدت الساعة الأولى من فتح باب التصويت إقبالًا محدودًا.

وتُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وتُعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

ودعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم الجمعة، على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأكدت اللجنة المشرفة أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة الماليـة السابقة على موعد انعقاد الجلسة (2022) طبقًا لأحكام المادة رقم (13) من قانون النقابـة.

يأتي ذلك نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

الجمعية العمومية العادية للنقابة

كما وجهت النقابة الدعوة للمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة والمقررة يوم الجمعة 1 مارس.

ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربـع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد. ولا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

ويناقش جدول الأعمال:

1- الكلمة الافتتاحية والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العموميـة.

۲- مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي.

3- اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023.

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.

5- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

6 - اعتماد اللائحة الماليـة والإداريـة لصندوق الرعاية الاجتماعيـة.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء الي النقابة وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.