الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تعلن انعقاد الجمعية العمومية لشعبة "المصورين" 5 مارس

الصحفيين
الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، تأجيل الجمعية العمومية  لشعبة "المصورين الصحفيين" نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني (50%+ 1)، على أن تجتمع الجمعية العمومية للشعبة، وتجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس  2024م، الساعة الرابعة عصرا بالدور الرابع في النقابة بحضور (25%).


واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات من قدامى المصورين الصحفيين برئاسة حسام دياب، وعضوية كل من أحمد شحاتة وعمرو نبيل.

 

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4 مارس انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

 

فيما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، أنها تلقت خلال فترة التنازلات والطعون طلبات تنازل الزميل أسامة دعبس المرشح على منصب نائب رئيس الرابطة، والزملاء نادر عبد الباقى، ومحمد تركى، ومحمد القاضى، وياسر التهامى، المرشحين على منصب عضوية المكتب التنفيذى.


يذكر أنه فُتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 فبراير حتى الإثنين 19 فبراير 2024م.

وجرى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة الذين لهم حق التصويت وهم المسددون لاشتراك النقابة.


وتجرى الانتخابات يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م من الساعة الرابعة عصرا، وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع في النقابة لاختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).

 

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقى حامد، وتضم في عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.

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