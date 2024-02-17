السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ادعم نقابتك: نراهن على وعى الجمعية العمومية للمحامين لإحداث تغيير فى انتخابات 2024

عبد المجيد جابر
عبد المجيد جابر

شارك المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس النقابة على مقعد استئناف القاهرة، في اللقاء الذي نظمه المحامي أسعد هيكل، المرشح على منصب نقيب المحامين، مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، لاستعراض برنامجه الانتخابي.

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وفي كلمته أكد جابر، أن "هيكل" مرشح مهم له حضور نقابي بارز وبرنامج قوي وشارك الجمعية العمومية للنقابة في موقفها خلال ثورة 30 يونيو المجيدة وكان عنصرا مميزا في النضال ضد جماعة الإخوان المحظورة.

وأشار "جابر"، إلى أن الجمعية العمومية للمحامين تطالب بتغيير الوجوه النقابية، والتي تحتكر العمل النقابي منذ عشرين عاما، وأصبحت عبئا على نقابة المحامين وأضعفت العمل النقابي.

 

وأضاف: "فرصتنا للتغيير تبدأ من وعي الجمعية العمومية، وأن تختار بعيدًا عن المجاملات وبعيدًا عن التربيطات وبعيدًا عن الشللية النقابية التي أتت بغير المشتغلين يتحكمون في مقاليد الإدارة بنقابة المحامين".

ولفت إلى أن نقابة المحامين كانت نقابة الحريات والنضال الوطني، ولم يعد لها صوت تجاه الأحداث الجارية في المنطقة كما كان من قبل، منوهًا بأن برنامجه الانتخابي يهتم بالدور المجتمعي والوطني للنقابة.

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين


فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، عن الكشوف النهائية للمرشحين وللناخبين، وتم تعليق كل الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9 /3 /2024، على أن تجرى جولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23 /3 /2024.
 

غدًا.. نظر الطعون على المرشحين والانتخابات


فيما قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل قضايا الطعون الانتخابية لجلسة غد الأحد 18 فبراير.

وتنظر محكمة القضاء الإداري ما يصل إلى 40 طعنًا قضائيًا بشأن انتخابات المحامين، تنوعت بين طعون خاصة بمحامين رفضت النقابة تسلم أوراق ترشحهم ويطلبون إدراجهم بقائمة المرشحين، وطعون محامين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف الأولية بعد أن تم تسلم أوراق ترشحهم وطعون لمرشحين تم إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين الأولية، وتم استبعادهم من كشوف المرشحين النهائية، وطعون تطالب باستبعاد مرشحين تم إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية، وأخيرًا دعاوى تطالب بوقف الانتخابات برمتها.

المحامي عبد المجيد جابر ادعم نقابتك مجلس النقابة المحامي أسعد هيكل نقيب المحامين

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