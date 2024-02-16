الزيات يلتقى أقوى مرشحين لعضوية مجلس المحامين تمهيدًا لإعلان قائمته الانتخابية (خاص)

كشفت مصادر بنقابة المحامين، عن تحركات مكثفة يقوم بها المحامي منتصر الزيات، عضو مجلس النقابة السابق والمرشح السابق على منصب النقيب، لتشكيل قائمة انتخابية تنافس على عضوية مجلس النقابة في الانتخابات المقررة ٩ مارس المقبل.

وأشارت المصادر، لـ"الدستور"، إلى عقد الزيات لقاء مع كل من أيمن عطاالله، وعمر الخشاب وسامح ميريت، وعيد الخطيب، وهم من أقوى المرشحين لعضوية مجلس النقابة ولهم كتل معتبرة في الجمعية العمومية.

ونوهت بأن الزيات سوف يواصل خلال الفترة المقبلة لقاءاته لتشكيل قائمة كاملة تنافس على جميع مقاعد العضوية الـ٢٨، وسوف يتم إعلان التشكيل كاملًا قبل الانتخابات.

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين

فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، عن الكشوف النهائية للمرشحين وللناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، على أن تجرى جولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.



18 فبراير.. نظر الطعون على المرشحين والانتخابات

فيما قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل قضايا الطعون الانتخابية لجلسة الأحد 18 فبراير القادم.

وتنظر محكمة القضاء الإداري ما يصل إلى ٤٠ طعنًا قضائيًا بشأن انتخابات المحامين، تنوعت بين طعون خاصة بمحامين رفضت النقابة تسلم أوراق ترشحهم ويطلبون إدراجهم بقائمة المرشحين، وطعون محامين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف الأولية بعد أن تم تسلم أوراق ترشحهم وطعون لمرشحين تم إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين الأولية، وتم استبعادهم من كشوف المرشحين النهائية، وطعون تطالب باستبعاد مرشحين تم إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية، وأخيرًا دعاوى تطالب بوقف الانتخابات برمتها.