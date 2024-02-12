أيمن عطالله يستعرض برنامجه لعضوية مجلس نقابة المحامين خلال جولة بمحكمة الخانكة

أجرى الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، جولة انتخابية في محكمة الخانكة، التقى خلالها عددًا من أعضاء الجمعية العمومية وتناقش معهم في برنامجه الانتخابي.

واستعرض "عطالله" ملامح برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان "نقدر.. مفيش مستحيل" ومكون من 9 محاور، أبرزهم رقمنة جميع خدمات النقابة وتحسين بيئة عمل المحامي.

وأوضح أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد للمحاماة، والتحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتطوير منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة.

وأضاف المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين: كذلك يتضمن برنامجي مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة.

وأشار إلى أنه أطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذًا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامٍ الدخول عليه وإبداء أي مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين



فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، السبت الماضي 10/2/2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كل الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

وبدأت اللجنة في تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، منذ أمس الأحد الموافق 11/2/2024، على أن تعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، غدًا الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.