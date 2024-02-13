تفاصيل نظام التصويت الإلكتروني المقرر تطبيقه في انتخابات المحامين 2024 (خاص)

كشف المستشار سامح زكي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن التمهيد لعقد لقاء مع المرشحين في انتخابات المحامين سواء على مقعد النقيب أو العضوية، لتوضيح نظام التصويت والرد على تساؤلات المرشحين بشأنه.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إننا نستهدف من الاجتماع التحاور مع كافة المرشحين في شأن نظام التصويت والرد على تساؤلاتهم بشأنه وكذا بشأن العملية الانتخابية.

النظام الانتخابي الجديد

ووفق مصادر لـ"الدستور"، فإن نظام الانتخابات الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه في انتخابات المحامين ٢٠٢٤، استحدثته هيئة النيابة الإدارية وسجلته كملكية فكرية لها.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم توفير في كل لجنة انتخابية لوحة انتخاب إلكترونية، والتصويت سيتم إلكترونيًا لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس والإدارات القانونية.

وتابعت: “يضغط الناخب على الصور أو الأسماء على الشاشة ويتم تصوير اختياراته وتخرج قائمته في صورة مطبوعة يضعها في الصندوق”.

وأكملت: يتم حصر النتيجة النهائية بعد غلق باب التصويت بدقائق قليلة فيما يتم المضاهاة عند اللزوم بالورق في الصناديق، ويضمن النظام عدم وجود أصوات باطلة إلا عن قصد، فالنظام لن يقبل التصويت إلا باختيار نقيب وممثل عن كل محكمة استئناف و٣ عن الإدارات القانونية.





فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، السبت الماضي ، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

وبدأت اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، منذ الأحد الموافق 11/2/2024، على أن تعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، اليوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.