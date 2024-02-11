تأجيل 6 دعاوى تطالب بإدراج مرشحين بالكشوف الانتخابية لنقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من كل:

78/34790: خالد أحمد مختار

78/34793: أشرف محمد سالم

78/34788: نجلاء رمضان غريب

78/347 85: مصطفى شعبان محمد

78/34784: هانى محمد كامل

78/34385: بدرالدين عوض

ضد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين المشكلة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، ويمثلهم المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، وتأجيلها لجلسة 18 فبراير الجاري.

وطالبت الدعاوي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين المدعين من تقديم أوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين المزمع عقدها يوم 2024/3/9، وإدراج أسمائهم بكشوف الناخبين بالجمعية العمومية للانتخابات، وإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين على مقعد عضوية النقابة العامة للمحامين.