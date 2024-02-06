الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعيد نشاط كبرى شركات البترول فى مصر بعد توقفها 4 سنوات

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

نجحت وحدة قضايا الاستثمار ب النيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس مدير الوحدة، في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر لمدة 4 سنوات تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية. 

وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر مفادها وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية، وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة.

وأبدت الشركة رغبتها في سداد كل المبالغ المستحقة عليها للدولة، حيث بادرت الوحدة بالتواصل مع كل الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة.

وجرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة، بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قائمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.

وحدة قضايا الاستثمار النيابة الإدارية المستشارة غادة يونس شركات البترول

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