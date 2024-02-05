الإثنين 05 فبراير 2024
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمى والميكنة الشاملة بالأقصر

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمحافظة الأقصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

جاء ذلك بحضور المستشار جعفر عبدالرحمن، مدير وحدة التحول الرقمي، والمهندس محمد هلال، مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات، وعلى الجانب الآخر مستشارو وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر يتقدمهم المستشار حامد محمد حامد، مدير المكتب الفني، والمستشار محمد النجار، مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، ومديرو النيابات بالمحافظة وأعضاؤها.

وشملت منظومة التحول الرقمي والميكنة كل مكاتب ونيابات المحافظة، حيث ضمت كلًا من المكتب الفني بالأقصر، وفرع الدعوى التأديبية بالأقصر، ونيابات الأقصر القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، ونيابة "إسنا"، ونيابة "أرمنت".

وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أكَّدَ أن افتتاح منظومة التحول الرقمي بمحافظة الأقصر اليوم، يأتي استمرارًا للخطوات التي تخطوها النيابة الإدارية لاستكمال منظومة التحول الرقمي في محافظات صعيد مصر، ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدد سيادته على ضرورة بذل الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.

وبذلك، تنضم نيابات محافظة الأقصر إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، ومحافظة أسوان والسادس من أكتوبر، ونيابات مدينة بنها، التي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها.

يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية نحو تنفيذ الخطة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية "مصر ٢٠٣٠".

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