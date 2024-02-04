الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تكريم رئيس النيابة الإدارية فى احتفالية "المساعى المشكورة" بالمنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، محافظة المنوفية، لحضور احتفالية جمعية "المساعي المشكورة"؛ حيث جَرَى تكريمه بصفته رمزًا من الرموز الشامخة من أبناء محافظة المنوفية، وذلك استجابة للدعوة الكريمة لجمعية "المساعي المشكورة".

جَرَت مراسم التكريم بحضور الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور صفوت النَحَّاس رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة السادات.

 

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جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة رشا عادل بمكتب رئيس الهيئة، وعددٍ من قيادات ورموز المحافظة الحاليين والسابقين.

وكان في استقبال الحضور لفيف من المستشارين من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار فوزي عبدالله مدير المكتب الفني بشبين الكوم، والمستشار رجب شرشر مدير فرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم.

وفي كلمته، وجَّه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، خالص شكره للقيادات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، الراعي الأول لكل الإنجازات التي تتحقق على أرض المحافظة وبالأَخَص على الصعيد المجتمعي.

كما وجَّه الشكر للدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مثمنًا ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادتها من جهود مستمرة وحثيثة لخدمة ورعاية المواطنين في كل ربوع الوطن، وأكد على بالغ تقديره لما تقوم به جمعية "المساعي المشكورة" برئاسة الدكتور صفوت النحاس، في مجال العمل الأهلي، وهو الدور الذي اضطلعت به منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن؛ لتسهم في توفير حياة كريمة لأبناء محافظة المنوفية في كل المجالات. 

واختتم "عباس" كلمته بالتأكيد على أن ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبناء جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يتأتى إلا من خلال التعاون المجتمعي الحقيقي لمواجهة كل التحديات، لنرسم سويًا مستقبلًا مشرقًا لوطننا الغالي.

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