الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تجرى معاينة لموقع انفجار عقار فى الجيزة

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة

أجرت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، صباح اليوم الأربعاء معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، على إثر وقوع انفجار بالعقار في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة.

بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة، قام المستشارعمرو الشرقاوي - مدير النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: إسلام عبدالنعيم – رئيس النيابة، و معتز كوكة – رئيس النيابة، والأستاذ محمد معتمد – وكيل النيابة، و وفاء طنطاوي - وكيل النيابة، ومريهان خالد – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

وتبين من المعاينة أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم (٨) شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطنًا بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار. كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار "مرأب السيارات أسفل العقار" تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

واستمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

وقد تولت النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر معتز كوكة – رئيس النيابة:

١) متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.

٢) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

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