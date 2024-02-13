الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المهندسين تدين العدوان الإسرائيلى على رفح: "حرب الإبادة لا بد أن تتوقف"

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعربت نقابة المهندسين المصرية عن رفضها وإدانتها الشديدة جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وآخرها القصف الدموي في "رفح" الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في استمرار لتوسيع سلسلة المذابح  وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها، فضلًا عن سياسات التهجير القسري التي تنتهجها منذ أكتوبر الماضي.

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وقال طارق النبراوي، إن نقابة المهندسين إذ تعتبر العملية العسكرية في رفح هو تصعيد خطير من قبل دولة الاحتلال، فإنها تؤكد دعمها الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسري للمدنيين في غزة، وهو المخطط الذي تسعى دولة الكيان الصهيوني لتنفيذه، فضلًا عن دلالات ما يحمله الهجوم على رفح من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وتشدد نقابة المهندسين على تأييد ودعم كافة الإجراءات اللازمة لدعم أشقائنا في غزة وحماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي عدوان من شأنه المساس بمقدراتنا وسيادتنا باعتبار الهجوم على رفح الحدودية تهديدًا لأمننا القومي.

كما تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي والدول العربية بالاضطلاع بدورهم والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية، والتحرك الجاد لوقف هذه المذابح التي ترتكب ضد المدنيين العزل، والضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع والقتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لإنهاء حالة الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للقرارات الدولية.

 

رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى

كما تؤكد رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والدعوة لطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر، وسحب السفير المصرى، واستمرار أشكال المقاطعة للعدو الصهيوني والداعمين له.

نقابة المهندسين غزة نقابة المهندسين المصرية رفح التهجير القسرى

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