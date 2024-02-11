تأجيل دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقدمة ضد المرشح سامح عاشور عن منصب نقيب المحامين، إلى 18 من شهر فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة الأولى اليوم، نظر الطعون المقدمة ضد سامح عاشور، من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وأشرف محمد فتح الباب المرشح رقم 3 في الانتخابات، والمطالبة بوقف قرار قبول ترشح سامح عاشور نقيبًا للمحامين 2024.

وتبادل الطرفان في جلسة اليوم السباب والشتائم، حيث تعالت الألفاظ الخارجة من قبل أنصار المحامي سامح عاشور داخل القاعة.

استندت الدعوى المقامة أنه بتاريخ 8 فبراير الجاري، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقيب المحامين قرارها بإعلان قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، المقرر إقامتها بتاريخ 9 مارس المقبل، متضمنة سامح محمد معروف عبد الله عاشور.

وأن سامح عاشور مقيد بالنقابة العامة لنقابة المحامين منذ عام 1976 وحتى الآن أي ما يقرب من 48 عامًا، إلا أنه لم تتوافر فيه في أي فترة زمنية مدة اشتغال فعلي بالمحاماة أكثر من عشرون سنة متصلة.