الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توقيع "عبدالناصر الأخير" و"حرب تحطيم الأصنام" في نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين لقاءً ثقافيًا، وحفل توقيع لكتابي الزميل عبدالحليم قنديل "عبد الناصر الأخير" و"حرب تحطيم الأصنام"، في قاعة "طه حسين" بالدور الرابع، السادسة مساء الأربعاء 21 فبراير 2024. 

يدير اللقاء الزميل محمد الشافعى، ويشارك في المناقشة الدكتور عبد العليم محمد، والدكتور جمال شقرة، بحضور المؤلف، والدعوة عامة لكل الزميلات والزملاء.

مناقشة كتاب "الإذاعة المصرية.. حكايات وأسرار وصناعة تاريخ"

كما تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "الإذاعة المصرية.. حكايات وأسرار وصناعة تاريخ" للكاتبة الصحفية سها سعيد.

 تأتي الندوة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للإذاعة، بحضور مجموعة من الإذاعيين والإعلاميين.

ويناقش الكتاب الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، والإذاعى محمد مرعى، والإذاعى حازم طه، ويدير  الندوة المذيعة ليلى عمر.

تقام الندوة في الساعة الخامسة مساءً يوم السبت 17 فبراير 2024، في قاعة طه حسين الدور الرابع بمقر النقابة.

اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين الزميل عبد الحليم قنديل احتفالية نقابة الصحفيين درع نقابة الصحفيين الصحفيين

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