مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين: برنامجي يستحدث تصريحًا لمزاولة المهنة يُجدد سنويًا

أكد عبد المجيد جابر، المرشح علي مقعد استئناف القاهرة، أن برنامجه الانتخابي يتضمن استحداث تصريح لمزاولة مهنة المحاماة على ان يجدد بشكل سنوي، حتى يتم ضمان عدم تسلل غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين.

واضاف “جابر” في تصريحات له: أغلب النقابات المهنية يوجد بها تصريح لمزاولة المهنة كنقابة الاطباء والصيادله.. ويفيد التصريح في الحد من تغول غير المشتغلين على جداول المشتغلين أو الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم".

وأوضح المرشح لعضوية مجلس النقابة، أن التصريح سيكون بعنوان مكتب المحامي برقم قيده ويضمن عدم حدوث أي إساءة من المحامي لاي موكل كونه يعلم أن النقابة على علم بعنوانه وسيحرص علي انهاء مصالح موكليه، أي أن التصريح يخدم المحامي وأيضا الموكلين.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن تحسين أحوال المحامين المادية، وصورتهم في المجتمع والتي تضررت كثيرًا الفترة الماضية، بسبب التسيب النقابي وعدم الحزم مع محامين "السلم" وعدم تنقية جدول المحامين من الذين صدرت عليهم أحكام قضائية، وأثر وجودهم علي سمعة ومكانة المحامين في المجتمع.

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين

فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، السبت الماضي 10/2/2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

وبدأت اللجنة في تتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، منذ أمس الأحد الموافق 11/2/2024، على أن تعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، غدا الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.