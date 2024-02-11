مشادات بين المحامين خلال نظر طعون انتخابات 2024

شهدت جلسة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، خلال نظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات نقابة المحامين مشادات بين مقيمي الطعون تم على أثرها رفع الجلسة.

حيث نظر رئيس الدائرة الطعون حتى رول ١٢، ثم قام عضو المجلس مجدي سخي بالطعن على حضور أ. ربيع الملاوني عن النقابة، متحدثا أنه وكيل النقابة، وحدثت مشادة كلاميه فقام رئيس المحكمة برفع الجلسة.

ولاحقًا إثر مشادات بين الحاضرين وتطور الأمر لاشتباكات، ثم بدأت التهدئة، ويجري حاليا تهدئة الوضع لاستئناف نظر الجلسات.

مصادر بين أوساط المحامين أشارت لـ«الدستور» إلى أن المشكلة جاءت بعدما حاول مجدي سخي توصيف نفسه على أنه وكيل أول النقابة، لكن المحامين الحاضرين نفوا ذلك في ظل إعادة تشكيل هيئة المكتب لمجلس النقابة واستبعاده منها.

وأوضحت: حاول مجدي سخى انتحال صفة وكيل أول النقابة، لكن أعضاء مجلس النقابة الحاضرين اعترضوا، ومن هنا بدأت المشكلة.

وتنظر محكمة القضاء الإداري ما يصل إلى ٤٠ طعنا قضائيا بشأن انتخابات المحامين، تنوعت بين طعون خاصة بمحامين رفضت النقابة تسلمم أوراق ترشحهم ويطلبون إدراجهم بقائمة المرشحين، وطعون محامين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف الأولية بعد أن تم تسلمم أوراق ترشحهم وطعون لمرشحين تم إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين الأولية، وتم استبعادهم من كشوف المرشحين النهائية، وطعون تطالب باستبعاد مرشحين تم إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية، وأخيرًا دعاوى تطالب بوقف الانتخابات برمتها.

وإثر المشادات قررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٨ فبراير.