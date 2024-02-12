نقيب الإعلاميين: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية ومستعدون لكل السيناريوهات

أدان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ التصعيدات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أنها تصعيدات متعمدة الهدف منها محاوله تصفية القضية الفلسطينية، وأن الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل في رفح تخالف كل القوانين والأعراف الدولية وتنافي وتجافي القيم الإنسانية بكل ماتحمله الكلمة من معنى.

وأضاف سعدة، أن القصف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ أمس في مدينة رفح الفلسطينية ضد المدنيين العزل هو حرب إبادة جماعية وتحت مرأي ومسمع العالم كله، مشددا علي أنه لو حدث اقتحام من الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح ستكون كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مليون ونصف المليون من أهالي فلسطين، مؤكدا أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة التي يتوقع حدوثها حال اقتحام إسرائيل لرفح.



وأشاد سعدة، بالدور الحكيم الذي تقوم به القيادة السياسية في التعامل مع مثل هذه الأزمات وسبق أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن هذا الموقف لن يتغير لأن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.

وطالب نقيب الإعلاميين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على إلاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلي مائدة المفاوضات الذي هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.