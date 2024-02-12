الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نقيب الإعلاميين يعلن عن تخصيص 64 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور طارق سعده
الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين

أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن تخصيص 2 عمارة بإجمالي 64 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أنه على الراغبين من الزملاء الإعلاميين في الحصول على الوحدة السكنية استيفاء الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

  • تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة
  • صوره بطاقة عضوية سارية أو صورة تصريح مزاوله مهنة سار
  • بطاقة تثبت علاقته بالعمل النقابية.

طرح الوحدات بأسبقية الحجز

وقال نقيب الإعلاميين إن النقابة سوف تطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز وذلك بدء من يوم 12/2/2022 حتى 28/2/2022، مشيرا إلى أن الوحدات بمساحات 110 م و120 م و130 مترا و133 م، و سعر المتر 7970 جنيها على أن يتم سداد 20 % من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز، و 1 % مصاريف إدارية، و5% مجلس أمناء 5 % مصاريف إدارية للنقابة.


وأضاف  سعده، سيكون سدادا باقي ثمن الوحدة على النحو التالي 10 % من إجمالي قيمه الوحدات عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمه الوحدة 1 % لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام تسدد مقدما عند التعاقد على أن يتم سداد باقي الوحدة 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية.

وأوضح أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، 1 % وزاره المالية 5 % مصاريف إدارية يستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يقوم المستحقة بتقديم شيكات آجلة بقيمه الأقساط قبل الاستلام.

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وحدة سكنية مشروع سكن مصر مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة

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