نقيب الإعلاميين يعلن عن تخصيص 64 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة
أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن تخصيص 2 عمارة بإجمالي 64 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أنه على الراغبين من الزملاء الإعلاميين في الحصول على الوحدة السكنية استيفاء الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:
- تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة
- صوره بطاقة عضوية سارية أو صورة تصريح مزاوله مهنة سار
- بطاقة تثبت علاقته بالعمل النقابية.
طرح الوحدات بأسبقية الحجز
وقال نقيب الإعلاميين إن النقابة سوف تطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز وذلك بدء من يوم 12/2/2022 حتى 28/2/2022، مشيرا إلى أن الوحدات بمساحات 110 م و120 م و130 مترا و133 م، و سعر المتر 7970 جنيها على أن يتم سداد 20 % من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز، و 1 % مصاريف إدارية، و5% مجلس أمناء 5 % مصاريف إدارية للنقابة.
وأضاف سعده، سيكون سدادا باقي ثمن الوحدة على النحو التالي 10 % من إجمالي قيمه الوحدات عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمه الوحدة 1 % لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام تسدد مقدما عند التعاقد على أن يتم سداد باقي الوحدة 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية.
وأوضح أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، 1 % وزاره المالية 5 % مصاريف إدارية يستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يقوم المستحقة بتقديم شيكات آجلة بقيمه الأقساط قبل الاستلام.