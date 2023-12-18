الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

الدكتور طارق سعده
الدكتور طارق سعده

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.


وقال طارق سعده إن الانتخابات الرئاسية في مصر كانت استحقاقا دستوريا وعرسا ديمقراطيا تنافس فيه أربعة مرشحين من أبناء مصر الوطنيين.


وأضاف نقيب الإعلاميين أن الشعب المصري ضرب مثالا رائعا في حبه لوطنه ووعيه وبصيرته الصائبة وإقباله غير المسبوق على اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع فهو دائما يبرهن  ويقدم صورا رائعة متعددة أمام العالم أجمع لحبه وعشقه وحفاظه على وطنه الأغلى مصر.


وأوضح طارق سعده على أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يؤكد على شعبيته وثقة وحب الشعب المصري لة.


ووجه نقيب الإعلاميين الشكر للشعب المصري العظيم الذي مارس حقه الدستوري وقدم صورة مشرفة أمام العالم.


وأختتم نقيب الإعلاميين تهنىتة نعاهدكم يا سيادة الرئيس نحن الإعلاميين أن نستمر في تقديم رسالة إعلامية صادقة مستنيرة وأن نصطف خلفكم كقيادة حكيمة لإيماننا أنكم لاتبغون إلا مصلحة هذا الشعب والوطن العظيم.

 

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