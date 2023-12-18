مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

تقدم حزب مستقبل وطن بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

واعتبر حزب مستقبل وطن هذه النتيجة بمثابة دليل قاطع على التفاف الشعب المصري حول سيادته، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة، وإدراكهم حجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، منذ توليه الحكم.

كما تقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كافة تفاصيل العملية الانتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، ومن جهة أخرى يُثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سَطَّرَ ملحمة ديمقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على الإدلاء بالأصوات والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وعاهد الحزب القائد عبدالفتاح السيسي على الدعم الكامل لاستكمال سياساته الخارجية والداخلية، ومساندة خطط التنمية والنهوض بالبلاد وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل التحديات والظروف الدولية والإقليمية الدقيقة.