الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يُهنئ الشعب المصرى بانتخابات رئاسية ناجحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر اليوم ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التى أجريت في الخارج خلال الفترة من ١ إلى ٣ ديسمبر وفي الداخل خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر، حيث أشارت هذه النتائج إلى فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية حكم جديدة، وحصوله على أعلى نسبة من أصوات الناخبين المصريين المسجلين في القاعدة الانتخابية.

وأعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، عن أن النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية قد جاءت متماشية تمامًا مع ما رصده المركز المصري الذى كان إحدي المنظمات المصرح لها بمراقبة الانتخابات، وقام بدوره على أكمل وجه في عمليات المتابعة والمراقبة، من خلال مراقبيه المنتشرين في اللجان الانتخابية في معظم المحافظات وإصدار التقارير الدورية ورفعها للهيئة الوطنية، حيث تضمنت هذه التقارير رصدًا كاملًا لكل التفصيلات الدقيقة المرتبطة بالعملية الانتخابية بكل جوانبها. 

وأشاد المركز المصري بالمناخ الايجابي الذى اتسمت به الانتخابات الرئاسية ،  خاصة كثافة التصويت بشكل غير مسبوق وتوجه الناخبين المصريين بأعداد كثيفة إلى صناديق الاقتراع فور بدء عملية التصويت في مظهر ديمقراطي وحضاري يليق بالدولة المصرية، حيث كان تفاعل الجماهير المصرية مع دعوات الأحزاب والكيانات المدنية للمشاركة في الانتخابات، لافتًا لدرجة جعلت منه سمة من سمات العملية الانتخابية، وهو ما قامت بإبرازه وسائل الإعلام المحلية والعالمية وظهر جليًا في نسب التصويت، حيث وجه المصريون رسالة إلى العالم تدعم توجهات الدولة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في طريق البناء ومواجهة مختلف التحديات.

كما ثمن المركز المصري التنافسية والتعددية الحزبية والحيادية والنزاهة التي كانت تمثل الإطار العام لهذه الانتخابات، وهو الأمر الذي أشادت به حملات السادة المرشحين والمنظمات والمؤسسات  المختلفة المصرح لها بمراقبة الانتخابات، وبما انعكس بوضوح في عدم تلقي الهيئة الوطنية أي طعون من أي من السادة المرشحين تأكيدًا لاطمئنان الجميع علي حسن وسلامة سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتي نهايتها.

وتقدم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أكدت النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تجديد المواطنين المصريين الثقة في سيادته داعين الله عز وجل أن يوفق سيادته في الولاية الجديدة، لاستكمال مسيرة التقدم والتنمية، وتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة، وأن تحظي مصر بمكانتها العظيمة التي تستحقها.

الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية انتخابات الرئاسية فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية حكم جديدة أصوات الناخبين المصريين

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