الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية: الأجدر على تولى حكم البلاد

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

قدمت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، خالص التهنئة والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس السيسي طمأن جموع الشعب المصري الذين يؤمنون بما قدمه الرئيس على مدار الـ10 سنوات الماضية، وانحيازه الكبير للمواطن البسيط الذي كان شغله الشاغل منذ توليه مقاليد الحكم.

وأوضحت مديح، في بيان لها، أن حزب مصر أكتوبر من أول الكيانات التي طالبت الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة، وذلك انطلاقًا من رؤيتنا بأنه الأجدر على استكمال ما بدأه، منوهة إلى أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 أثلج صدور المصريين الذين يريدون استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية التي بدأها الرئيس للارتقاء بالدولة المصرية والوصول بها لمصاف الدول المتقدمة، مؤكدة أن الرئيس نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة في ظل التحديات والصراعات والأزمات الموجودة في المنطقة بعث رسالة طمأنة للشعب المصري لأنه هو الأجدر على تولي حكم البلاد في ظل هذه التحديات، معقبة: "خلال السنوات الماضية استطاع الرئيس السيسي العبور بمصر إلى بر الأمان لأنه تولى المسئولية في ظروف عصيبة واستعاد هيبة البلاد داخليًا وخارجيًا".

وأوضحت مديح أن المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة على مدار الـ10 سنوات الماضية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، ليؤكد الجميع أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، لافتة إلى أن المرأة ستحظى أكثر وأكثر بالعديد من المكتسبات مع فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر رئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات

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