الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد سعد عبدالحفيظ: مؤسسة هيكل أصرت على تحويل رغبة الكاتب الكبير إلى واقع

محمد سعد
محمد سعد

قال محمد سعد عبدالحفيظ، رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن مؤسسة هيكل للصحافة العربية كانت حريصة على تحويل رغبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بتدريب الصحفيين ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم، وأطلقت النقابة شراكة ممتدة معها لعامين، ستنتهي في مارس 2025، وتتمنى النقابة أن تتجدد.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

ووجّه "عبدالحفيظ" التحية باسم مجلس النقابة، على الجهد الذي بذلته المؤسسة، ليس في تمويل الدورات التدريبية فقط، ولكن في متابعة المشروعات المُنجزة، والنتائج، ونشرها.

وأضاف: "أتمنّى لمؤسسة الأستاذ محمد حسنين هيكل المزيد من النجاح، وكنت أتمنّى أن أنال شرف التعلّم المباشر منه، وهو الذي حقق بصمة قوية في الصحافة العربية، هي مدرسة مفتوحة، من خلال ما تركه هيكل من كتب، وتقارير، وتحقيقات، هذه المؤسسة ستظل مفتوحة الباب بما تقدّمه مؤسسة هيكل من خدمات للصحفيين".

مؤسسة هيكل مؤسسة هيكل للصحافة برنامج تدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين تدريب الصحفيين الأستاذ محمد حسنين هيكل

مواد متعلقة

د. حسن عماد مكاوى: «القاهرة الإخبارية» أصبحت من المصادر الأولى للمعلومات ونحتاج إلى تأسيس حقيقى لـ«نقابة الإعلاميين» وتغيير «قانون الصحفيين»

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

مقرر لجنة الاستثمار: الحوار الوطنى سيضع حلولًا لتجاوز كل التحديات الاقتصادية

مصدر يكشف حقيقة القبض على مندوب شركة ملاحة داخل بنك لحيازة عملات أجنبية

قاضٍ مصرى: نتنياهو مجرم حرب استخدم أسلحة الذكاء الاصطناعى فى إبادة غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟