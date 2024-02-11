الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دعوى قضائية لاستبعاد سامح عاشور من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أقام كل من أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، مايسة أحمد عبدالرؤوف، المحامون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب باستبعاد اسم سامح عاشور، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين.

حملت الدعوى رقم ٣٧٩١١ لسنة: 78 شق عاجل النقابات واتحادات الغرف بجميع أنواعها والانتخابات الخاصة بكل ذلك، واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.


وطالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح الأستاذ سامح محمد معروف عبدالله عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المترشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم ٩/٣/٢٠٢٤.

وفي الموضوع، تم المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم الاستاذ / سامح محمد معروف عبد الله عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم ٩/٣/٢٠٢٤ مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.

 

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